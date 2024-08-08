После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек

ВОЛГОГРАД, 8 авг — РИА Новости. Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
«По информации областного комитета здравоохранения, 10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса Астрахань — Москва и грузового автомобиля получают медицинскую помощь в медучреждениях Волгограда и Михайловки», — говорится в сообщении властей.
Отмечается, что трое мужчин в тяжелом состоянии были доставлены санавиацией из Михайловки в Волгоград, пятеро мужчин лечатся, а больнице № 1 областного центра и ещё трое находятся в Михайловке.
По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик «Ивеко» столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших — трое детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.