После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек

По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик «Ивеко» столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших — трое детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.