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После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек

В волгоградских больницах после ДТП с автобусом остаются десять человек.

ВОЛГОГРАД, 8 авг — РИА Новости. Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«По информации областного комитета здравоохранения, 10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса Астрахань — Москва и грузового автомобиля получают медицинскую помощь в медучреждениях Волгограда и Михайловки», — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что трое мужчин в тяжелом состоянии были доставлены санавиацией из Михайловки в Волгоград, пятеро мужчин лечатся, а больнице № 1 областного центра и ещё трое находятся в Михайловке.

По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик «Ивеко» столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших — трое детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.