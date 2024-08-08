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Суд изменил меру пресечения главе УКС Башкирии

Советский районный суд Уфы смягчил меру пресечения начальнице Управления капитального строительства Башкирии (УКС РБ) Инне Иксановой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для медучреждений Башкирии на сумму 57 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«В удовлетворении ходатайства следователя отказано, мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий», — добавили в пресс-службе.

По версии следствия, между УКС РБ и подрядной организацией были заключены контракты на поставку приборов УЗИ, но товары оказались контрафактными. Зная об этом, начальница управления не отказалась от исполнения условий контракта, «опасаясь негативных последствий по службе», и дала указание принять оборудование, которое так и не было введено в эксплуатацию.