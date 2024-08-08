Суд изменил меру пресечения главе УКС Башкирии

По версии следствия, между УКС РБ и подрядной организацией были заключены контракты на поставку приборов УЗИ, но товары оказались контрафактными. Зная об этом, начальница управления не отказалась от исполнения условий контракта, «опасаясь негативных последствий по службе», и дала указание принять оборудование, которое так и не было введено в эксплуатацию.