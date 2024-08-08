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Мотоцикл столкнулся с кроссовером на северо-западе Челябинска

Кроссовер Kia Sportage столкнулся с мотоциклом Honda в Челябинске.

Источник: камеры "Интерсвязи"

Момент ДТП попал на видео.

Авария произошла на пересечении Университетской Набережной и улицы Чичерина. Судя по кадрам, автомобиль делал разворот на перекрестке, когда с противоположной стороны в этот момент ехал мотоциклист. В итоге байк врезался в бок иномарки.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что за рулем Kia Sportage находилась 46-летняя женщина. Мотоциклом управлял 33-летний мужчина.

— В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель мотоцикла Honda, он доставлен в больницу, — уточнили в городской Госавтоинспекции.

Похожее ДТП в Челябинске произошло 6 августа. На пересечении улиц Худякова и Энтузиастов столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл Honda. Момент происшествия тоже попал на видео.