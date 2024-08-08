Экс-министра МВД Тургумбаева осудили на пять лет условно

Суд вынес приговор Т. за превышение власти.
«Данное дело под грифом “СЕКРЕТНО” поступило с процессуальным соглашением в форме признание вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве. В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. При этом на основании ст. 63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.
Приговор суда:
- приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 362 УК РК, и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет;
- поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным;
- суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые;
- в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Т. специального звания и государственных наград.
Приговор не вступил в законную силу.
20 марта 2024 года в Генпрокуратуре заявили, что экс-глава МВД РК Ерлан Тургумбаев был допрошен в рамках расследований, связанных с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий.
А 29 апреля Ерлана Тургумбаева задержали «за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК)». Как заявили 30 апреля в Генпрокуратуре, «учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению».