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Экс-министра МВД Тургумбаева осудили на пять лет условно

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны осудил на пять лет условно бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, сообщает Zakon.kz.

Суд вынес приговор Т. за превышение власти.

«Данное дело под грифом “СЕКРЕТНО” поступило с процессуальным соглашением в форме признание вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве. В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. При этом на основании ст. 63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Приговор суда:

  • приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 362 УК РК, и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет;
  • поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным;
  • суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые;
  • в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Т. специального звания и государственных наград.

Приговор не вступил в законную силу.

20 марта 2024 года в Генпрокуратуре заявили, что экс-глава МВД РК Ерлан Тургумбаев был допрошен в рамках расследований, связанных с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий.

А 29 апреля Ерлана Тургумбаева задержали «за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК)». Как заявили 30 апреля в Генпрокуратуре, «учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению».