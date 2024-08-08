Экс-министра МВД Тургумбаева осудили на пять лет условно

«Данное дело под грифом “СЕКРЕТНО” поступило с процессуальным соглашением в форме признание вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве. В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. При этом на основании ст. 63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок», — говорится в сообщении суда.