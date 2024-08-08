Водителю упавшего в Мойку автобуса продлили меру пресечения до февраля 2025 года

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу водителю упавшего в Мойку автобуса Рахматшоху Курбонову. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).