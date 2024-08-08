Водителю упавшего в Мойку автобуса продлили меру пресечения до февраля 2025 года

Как сообщили 8 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Курбонов останется под стражей до 30 января 2025 года. Водителю автобуса предъявили обвинение 11 мая, по версии мужчины, ему пришлось управлять автобусом при неисправной тормозной системе. Однако экспертиза подтвердила исправность техники.
Напомним, в мае «Ъ-СПб» писал, что в результате ДТП в реку Мойку в Адмиралтейском районе Петербурга упал автобус с пассажирами. В результате падения автобуса с Поцелуева моста погибли семь человек.