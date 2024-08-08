В Севастополе проводили в последний путь погибшего участника СВО

В Севастополе проводили в последний путь рядового Артура Михайловича Гребенко. Он родился и вырос в республике Хакасия. После окончания школы приобрел специальность автомаляра. В 2021 году вместе с семьей переехал в Севастополь, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.
«Несмотря на то, что нашем городе он пробыл недолго, Артур был большим патриотом Севастополя, говорил, что полюбил Город-Герой сразу и навсегда», — отметил губернатор.
В 2022 году за нетяжкое преступление Артура осудили, но, находясь в месте отбывания наказания, очень хотел защищать свою страну и уже в начале этого года подписал контракт с Миноборны? отправился в зону СВО.
«Артур Гребенко пользовался заслуженным авторитетом у командования сослуживцев. Будучи мастером на все руки, он принимал участие в восстановлении поврежденной техники, лично и в составе эвакуационного подразделения вытащил с поля боя немало раненых бойцов. Даже на передовой находил возможность приютить и накормить местных собак и кошек», — добавил Михаил Развожаев.
Артур Гребенко героически погиб в бою на Ясиноватском направлении.