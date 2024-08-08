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Известный казанский журналист Сергей Кощеев получил тяжелое ранение в зоне СВО

Первый главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев, был тяжело ранен во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Сергей Кощеев служит по контракту в звании рядового, исполняя обязанности гранатометчика на Авдеевском направлении в ДНР. В бою он лишился руки и получил осколочные ранения. После операции в госпитале в городе Ясиноватая, он находится в сознании и получает лечение в военном госпитале Ростовской области.

«Сейчас нахожусь в ожидании длительного мучительного лечения и реабилитации, но ни о чем не жалею. Хотел бы лечиться в госпитале поближе к дому в Казани», — сообщил Сергей Кощеев «Реальному времени».

Экс-главный редактор отправился в зону проведения Специальной военной операции 2 июля текущего года.