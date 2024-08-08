Известный казанский журналист Сергей Кощеев получил тяжелое ранение в зоне СВО

Сергей Кощеев служит по контракту в звании рядового, исполняя обязанности гранатометчика на Авдеевском направлении в ДНР. В бою он лишился руки и получил осколочные ранения. После операции в госпитале в городе Ясиноватая, он находится в сознании и получает лечение в военном госпитале Ростовской области.