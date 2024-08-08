Приговорённую к пожизненному сроку во Вьетнаме ростовчанку вернули домой

Жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирка, приговорённую во Вьетнаме за контрабанду наркотиков к пожизненному заключению, экстрадировали в Россию. Как сообщает сетевое издание donnews со ссылкой на решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, по российским законам женщину признали виновным по уголовной статье «Контрабанда наркотиков» и приговорили к 13 годам и четырём месяцам колонии общего режима.
При этом один день в тюрьме во Вьетнаме будет засчитан за полтора дня отбывания в российской колонии. Таким образом, ей осталось отбыть в местах лишения свободы в России порядка одного года.
История началась в 2014 году. 29-летнюю ростовчанку задержали в международном аэропорту Хошимина за контрабанду 2,7 килограммов наркотиков. Запрещённые вещества нашли во время досмотра чемодана.
Ростовчанка сказала, что не знала о наркотиках и говорила, что их ей подкинул гражданин Нигерии, с которым она проводила время в Таиланде. Чемодан подарил именно он, наркотики нашли под двойным дном.
В мае 2015 года Народный суд Хошимина приговорил Марию Дапирка к пожизненному сроку, хотя ей грозила смертная казнь.