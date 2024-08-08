В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

«Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз мы чуть позже соберем вместе, потому что много мелких травм, которые сейчас обследуют специалисты различных профилей, офтальмологи, отоларингологи. Но преобладает ожоговая травма», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».