Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом, но условно стабильном состоянии. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда ранее был доставлен журналист, Сергей Петриков.

Источник: РИА "Новости"

«Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз мы чуть позже соберем вместе, потому что много мелких травм, которые сейчас обследуют специалисты различных профилей, офтальмологи, отоларингологи. Но преобладает ожоговая травма», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Петриков добавил, что сейчас, в остром периоде, очень тяжело сразу назвать процент тяжелых ожогов. «Это выясняется в течение нескольких дней после [получения] травм. Поэтому я вам могу сейчас сказать цифры, но они завтра могут быть немножко другими по глубоким ожогам», — пояснил он.

Директор института уточнил также, что повреждения головного мозга у журналиста нет, он находится в сознании. «Все прилично по движениям, по чувствительности. Все достаточно стабильно. Ожоговая травма — это такая достаточно динамичная история», — отметил врач.

медицина