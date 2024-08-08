В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

«Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз мы чуть позже соберем вместе, потому что много мелких травм, которые сейчас обследуют специалисты различных профилей, офтальмологи, отоларингологи. Но преобладает ожоговая травма», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Петриков добавил, что сейчас, в остром периоде, очень тяжело сразу назвать процент тяжелых ожогов. «Это выясняется в течение нескольких дней после [получения] травм. Поэтому я вам могу сейчас сказать цифры, но они завтра могут быть немножко другими по глубоким ожогам», — пояснил он.
Директор института уточнил также, что повреждения головного мозга у журналиста нет, он находится в сознании. «Все прилично по движениям, по чувствительности. Все достаточно стабильно. Ожоговая травма — это такая достаточно динамичная история», — отметил врач.