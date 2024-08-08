Врачи сохранили глаз чемпиону по боксу Двали после нападения в Крыму

Операция по восстановлению глаза спортсмена длилась несколько часов. Вечером 6 августа стало известно, что Дмитрий Двали чувствует себя нормально и отходит от наркоза в палате под наблюдением врачей.
Инцидент произошел 28 июля в Крыму. Группа молодых людей спровоцировала конфликт с компанией, в которой находился чемпион по боксу. В результате нападения спортсмен и его знакомый получили ножевые ранения.
Сейчас по уголовному делу о покушении на убийство проходят девять человек. Двоих фигурантов заключили под стражу 6 августа. Расследование продолжается.