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Врачи сохранили глаз чемпиону по боксу Двали после нападения в Крыму

Московские врачи сохранили глаз чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Операция по восстановлению глаза спортсмена длилась несколько часов. Вечером 6 августа стало известно, что Дмитрий Двали чувствует себя нормально и отходит от наркоза в палате под наблюдением врачей.

Инцидент произошел 28 июля в Крыму. Группа молодых людей спровоцировала конфликт с компанией, в которой находился чемпион по боксу. В результате нападения спортсмен и его знакомый получили ножевые ранения.

Сейчас по уголовному делу о покушении на убийство проходят девять человек. Двоих фигурантов заключили под стражу 6 августа. Расследование продолжается.