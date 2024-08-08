Врио главы Курской области доложил Путину о ситуации в регионе

Боестолкновения в Судженском и Кореневском районах Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов говорил, что украинская армия пытается захватить Суджанский район. При обстрелах Курской области со стороны ВСУ погибли пять человек, десятки пострадали. По состоянию на утро 8 августа, стационарное лечение проходят 34 пострадавших, девять из них планируется отправить на лечение в Москву. Среди раненых — девять несовершеннолетних. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. За последние два дня из региона были эвакуированы около 3 тыс. жителей.