Врио главы Курской области доложил Путину о ситуации в регионе

«Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», — начал встречу президент (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин подчеркнул, что ситуация «требует известного мужества, собранности, на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач».
Смирнов заявил, что региональный оперштаб начал работу сразу после того, как украинские военные атаковали границу. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем оперштаба. Власти практически всех регионов оказывают помощь по вывозу людей с обстреливаемых территорий. Смирнов отметил, что эвакуация идет круглосуточно и продолжается сейчас, в пунктах временного размещения нет проблем с местами.
По словам Смирнова, в регионе также решен вопрос с медицинской помощью пострадавшим. При поддержке Минздрава в больницах Курской области было увеличено число свободных коек до 1,8 тыс. Алексей Смирнов также доложил президенту, что обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным обеспечение региона топливом.
Боестолкновения в Судженском и Кореневском районах Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов говорил, что украинская армия пытается захватить Суджанский район. При обстрелах Курской области со стороны ВСУ погибли пять человек, десятки пострадали. По состоянию на утро 8 августа, стационарное лечение проходят 34 пострадавших, девять из них планируется отправить на лечение в Москву. Среди раненых — девять несовершеннолетних. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. За последние два дня из региона были эвакуированы около 3 тыс. жителей.