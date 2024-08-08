Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Татьяну Ключко за покушение на теракт в Энергодаре, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
По его данным, в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Ключко получила от другого участника сообщества самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.
«С целью совершения убийства в апреле 2023 года она поместила указанное устройство в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре», — сказал представитель ведомства. Взрывное устройство обнаружили соседи, его обезвредили сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывных устройств. Дело слушалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — сказал представитель областной прокуратуры.