Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре

По его данным, в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Ключко получила от другого участника сообщества самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.