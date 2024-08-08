Суд оставил под стражей гендиректора «Теплоэнерго» Илью Халтурина

Областной суд оставил без изменений меру пресечения генеральному директору «Теплоэнерго» Илье Халтурину. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Заключение под стражу Илье Халтурину избрал Московский районный суд 26 июля на два месяца — до 23 сентября включительно. При этом защита и сам обвиняемый настаивали на домашнем аресте. Илья Халтурин заверил, что скрываться не собирается.
Постановление районного суда об аресте было обжаловано, однако областной суд оснований для изменения меры пресечения не нашёл.
Напомним, Илья Халтурин обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением ущерба государству на 8,9 миллиона рублей. Сам он заявил, что с существом обвинения не согласен.