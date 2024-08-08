В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой

В четверг в некоторых Telegram-каналах и социальных сетях появилось видео, на котором по центру Петербурга гуляет голый мужчина, нагота которого прикрыта спереди подобием бумажной набедренной повязки. По информации Baza, на бумаге присутствовал герб Украины, а сам мужчина в ходе прогулки кричал про Курск, сопровождая выкрики проукраинскими лозунгами.