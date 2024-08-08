В Петербурге задержали мужчину, прикрывавшего наготу нацистской символикой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали петербуржца, который прогуливался по улице Рубинштейна в историческом центре, прикрывая наготу только подобием набедренной повязки из бумаги с нацистской символикой.
В четверг в некоторых Telegram-каналах и социальных сетях появилось видео, на котором по центру Петербурга гуляет голый мужчина, нагота которого прикрыта спереди подобием бумажной набедренной повязки. По информации Baza, на бумаге присутствовал герб Украины, а сам мужчина в ходе прогулки кричал про Курск, сопровождая выкрики проукраинскими лозунгами.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ, открытая демонстрация петербуржцем нацистской символики имела место около 20.00 в среду около дома № 1 на улице Рубинштейна.
«В 20.15 в помещении ресторана быстрого питания в доме 2/45 по улице Рубинштейна полицейские задержали 36-летнего менеджера отдела продаж автосервиса. Мужчина доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ГУМВД.