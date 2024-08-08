Лжевоенного из Ростовской области задержали за хищение дронов и средств РЭБ

Жителя Ростовской области задержали в Краснодаре по подозрению в хищении квадрокоптеров и средств РЭБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по донскому региону.
Предварительно, 31-летний мужчина зарегистрировал на свое имя фиктивную фирму и через нее связывался с организациями, разместившими объявления о продаже спецтехники.
Махинатор переодевался в военную форму с муляжами наград и встречался с представителями компаний. Он обещал все оплатить уже после получения товара, но в итоге просто пропадал и не выходил на связь.
Аферист планировал перепродавать похищенное и успел обмануть как минимум три фирмы на общую сумму больше 3 млн рублей. Кроме того, ему доверились еще три организации: две из Краснодарского края и одна из Московской области.
— Похищенное подозреваемый продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Известно, что мужчина ранее уже был судим за мошенничество. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанный находится под стражей.