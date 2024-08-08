В Краснодаре задержали лжевоенного, укравшего технику для СВО на миллионы

По данным полиции, мужчина создал фиктивную фирму на свое имя, с помощью которой связывался с предпринимателями, размещавшими объявления о продаже техники. Под видом потенциального покупателя он настаивал на личных встречах, где появлялся в военной форме с наградными медалями, приобретенными специально для введения в заблуждение потенциальных жертв.



Во время встреч мошенник утверждал, что закупает технику для бойцов СВО, и обещал оплату позже. Таким образом, он похитил у трех компаний из Ростовской области оборудование на сумму более 3 миллионов рублей. Его жертвами также стали три организации из Краснодарского края и одна из Московской области. Похищенное имущество он продавал, а деньги тратил на личные нужды.



Подозреваемый ранее уже был судим за мошенничество. В ходе обысков у него были изъяты военная форма, поддельные медали, документы и мобильный телефон. В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу. Расследование продолжается.