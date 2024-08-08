Генпрокуратура анонсировала новые суды, аналогичные делу Катрюка

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Новые процессы против виновных в геноциде белорусского народа будут инициированы до конца нынешнего года, сообщил заместитель руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде, представитель Генеральной прокуратуры Сергей Шикунец на круглом столе в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
«До конца года мы планируем еще несколько таких уголовных дел. Рассмотрение их в суде инициируем, и будут уголовные процессы, у нас есть список таких вот, как Катрюк… Устанавливаем обстоятельства, убеждаемся, что ранее то или иное лицо не привлекалось к ответственности», — пояснил прокурор.
Ранее сообщалось, что весной 2021 года Генпрокуратура начала масштабное расследование геноцида белорусского народа, который имел место в годы оккупации. Одним из промежуточных итогов стал посмертный приговор по делу палача Хатыни Владимира Катрюка.
До начала следствия в Беларуси был принят закон о геноциде. Он ввел уголовную ответственность за отрицание его факта в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 31 декабря 10951 года). В документе также сказано, что под белорусским народом понимаются все советские граждане, которые на тот момент жили в БССР.