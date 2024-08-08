До начала следствия в Беларуси был принят закон о геноциде. Он ввел уголовную ответственность за отрицание его факта в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 31 декабря 10951 года). В документе также сказано, что под белорусским народом понимаются все советские граждане, которые на тот момент жили в БССР.