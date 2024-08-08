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Реки Башкирии выходят на пойму из-за дождевого паводка

Госкомитет по ЧС РБ продолжает делиться актуальной информацией, связанной с дождевым паводком.

По состоянию на 18.00 часов 8 августа на контроле находятся 2 ситуации, связанные с подтоплением автодороги в городе Уфе, а также сходом оползня в Бурзянском районе. Подтопленных домов и придомовых территорий нет.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

  • на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района, динамика уровня воды за сутки +26 см, текущий уровень 237 см, выход реки на пойму 447 см;
  • на реке Белая в городе Мелеуз Мелеузовского района, динамика уровня воды за сутки +18 см, текущий уровень 253 см, выход реки на пойму 879 см;
  • на реке Белая в деревне Кутаново Бурзянского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 116 см, выход реки на пойму 271 см.

Вместе с тем, продолжается снижение уровней воды на реке Уфа в селе Ахлыстино Благовещенского района на 59 см, на реке Уфа в селе Старые Карашиды Иглинского района на 45 см, на реке Уфа в деревне Укман Благовещенского района на 45 см, на реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района на 27 см, на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района на 26 см.

Все также продолжается мониторинг водохранилищ республики. Ситуацию находится на контроле ведомства.