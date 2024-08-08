Реки Башкирии выходят на пойму из-за дождевого паводка

Вместе с тем, продолжается снижение уровней воды на реке Уфа в селе Ахлыстино Благовещенского района на 59 см, на реке Уфа в селе Старые Карашиды Иглинского района на 45 см, на реке Уфа в деревне Укман Благовещенского района на 45 см, на реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района на 27 см, на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района на 26 см.