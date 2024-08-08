В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном

Как сообщало региональное управление СК РФ, 4 августа в больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого диагностировали отравление наркотиками. Метадон, скорее всего, попал к ребенку от его родителей, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.