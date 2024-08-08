В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, четырехлетний сын которого отравился метадоном, арестовали на 2 суток, мать ребенка оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Как сообщало региональное управление СК РФ, 4 августа в больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого диагностировали отравление наркотиками. Метадон, скорее всего, попал к ребенку от его родителей, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Отца мальчика подвергли административному аресту на 2 суток по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство, мать оштрафовали на 4 тысячи рублей по статье 6.9 КоАП за отказ пройти освидетельствование на наркотики», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства добавила, что сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, который проводит проверку.