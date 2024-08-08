В Узбекистане несколько мужчин запрещенным способом ловили рыбу и нанесли ущерб природе на 1,5 миллиарда сумов. Видео

Экологи и сотрудники Национальной гвардии в ходе рейда в Шурчинском районе установили факт незаконной ловли рыбы четырьмя гражданами на реке Сурхандарья. Правонарушители выловили 182 азиатско-европейских карася, 37 аральских усачей и две самаркандские храмули.