В Узбекистане несколько мужчин запрещенным способом ловили рыбу и нанесли ущерб природе на 1,5 миллиарда сумов. Видео

Экологи и сотрудники Национальной гвардии в ходе рейда в Шурчинском районе установили факт незаконной ловли рыбы четырьмя гражданами на реке Сурхандарья. Правонарушители выловили 182 азиатско-европейских карася, 37 аральских усачей и две самаркандские храмули.
В результате этих действий мужчины нарушили статью 24 закона «Об охране и использовании животного мира». Причиненный ущерб оценили почти в 1,5 миллиарда сумов.
Документы по делу направили в областную прокуратуру для проведения правовой оценки ситуации и возмещения нанесенного ущерба.