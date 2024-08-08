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В Узбекистане несколько мужчин запрещенным способом ловили рыбу и нанесли ущерб природе на 1,5 миллиарда сумов. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарье правонарушители выловили рыбу запрещенным способом — электрической удочкой.

Экологи и сотрудники Национальной гвардии в ходе рейда в Шурчинском районе установили факт незаконной ловли рыбы четырьмя гражданами на реке Сурхандарья. Правонарушители выловили 182 азиатско-европейских карася, 37 аральских усачей и две самаркандские храмули.

В результате этих действий мужчины нарушили статью 24 закона «Об охране и использовании животного мира». Причиненный ущерб оценили почти в 1,5 миллиарда сумов.

Документы по делу направили в областную прокуратуру для проведения правовой оценки ситуации и возмещения нанесенного ущерба.