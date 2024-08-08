Две сотни литров водки и пива изъяла таможня РФ на границе с Беларусью

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Российские таможенники нашли 200 литров нелегального алкоголя в автомобиле, который ехал из Беларуси в Россию, сообщили Sputnik в Смоленской таможне.
Автомашину остановили в районе деревни Кругловка, недалеко от границы с республикой.
«Товар был спрятан в грузовом отсеке под ящиками с хлебом и кондитерскими изделиями. Всего таможенники обнаружили 144 бутылки белорусской водки, самогона и настоек без российских акцизных марок, а также 296 бутылок и банок с пивом», — рассказали в таможне.
У перевозчика документов на спиртное не было. Со слов водителя, товар он вез в местный российский магазин. Вся партия у него была изъята.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (перевозка продукции без маркировки). В зависимости от конкретного случая она предусматривает как крупные штрафы, так и до шести лет лишения свободы либо принудительные работы.