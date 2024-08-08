Две сотни литров водки и пива изъяла таможня РФ на границе с Беларусью

«Товар был спрятан в грузовом отсеке под ящиками с хлебом и кондитерскими изделиями. Всего таможенники обнаружили 144 бутылки белорусской водки, самогона и настоек без российских акцизных марок, а также 296 бутылок и банок с пивом», — рассказали в таможне.