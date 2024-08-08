В Уральске на пять лет осудили бизнесмена за взрыв в кафе

«Суд признал Мендибека Уалиева виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — отмечает издание.