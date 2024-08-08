В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве

Подозреваемым вменяют «сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа», говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.