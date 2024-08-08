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В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РИА Новости документы прокуратуры.

Источник: Reuters

Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.

Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.

Подозреваемым вменяют «сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа», говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.