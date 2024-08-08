СК: в первом полугодии в Беларуси снизился общий уровень преступности

Заседание прошло под председательством главы ведомства Дмитрия Горы. В мероприятии приняли участие заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководители областных управлений и начальники структурных подразделений СК.



На заседании обсуждались вопросы эффективного реагирования ведомства на угрозы национальной безопасности, повышения качества и оперативности предварительного расследования, реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности по делам о преступлениях экстремистcкой направленности и работы с личным составом.



В подразделения Следственного комитета за 6 месяцев 2024 года поступило более 67 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено свыше 35 тыс. уголовных дел.



На заседании отмечено, что принятые организационно-практические меры позволили увеличить процент раскрываемости преступлений экстремистской направленности. По уголовным делам данной категории широко используется институт специального производства.



В первом полугодии наблюдается снижение общего уровня преступности. При этом сохраняется тенденция роста количества регистрируемых преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Из-за значительного роста отдельное внимание на коллегии было уделено указанной категории преступлений. В ведомстве разработан и реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение полноты и качества следствия, эффективности цифрового сопровождения и процессуального контроля, а также профилактику и противодействие преступлениям, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. За первое полугодие 2024 года удалось незначительно улучшить раскрываемость дел по указанной категории преступлений.



Отмечено, что в ведомстве продолжается активная работа по совершенствованию профилактической составляющей предварительного расследования, установлению фактов нарушений закона, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Особое внимание уделено межведомственному взаимодействию и процессуальному контролю досудебного производства при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов граждан, принципа презумпции невиновности.



По итогам заседания коллегии сформулированы задачи на второе полугодие 2024 года, определены дальнейшие приоритеты работы, принято решение о реализации комплекса мер с целью дальнейшего совершенствования форм и методов организации служебной деятельности в Следственном комитете.



В завершении мероприятия председатель Следственного комитета в торжественной обстановке вручил сотрудникам заслуженные награды и очередные специальные звания.