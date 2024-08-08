Купил форму и вжился в образ: Житель Ростовской области под видом военного спекулировал квадрокоптерами

Житель Новочеркасска Ростовской области 31-летний Николай (имя изменено — прим. ред.) провернул серьезную аферу, обманув крупных предпринимателей из разных регионов страны. Для того чтобы войти в доверие к коммерсантам, дончанину понадобилось немного: актерское мастерство, наглость и военная форма. Последнюю он купил через интернет.
ФОРМА И МЕДАЛИ БЫЛИ ФАЛЬШИВЫМИ.
На самом же деле мужчина никогда в жизни не имел отношения к армии. Но зато у Николая уже был опыт, связанный с нарушением закона. В свое время его судили за мошенничество, рассказали в региональном ГУ МВД. Последним «штрихом» в этом «спектакле» стала фиктивная фирма, которую Николай оформил на свое имя.
После этого «подготовительного этапа» Николай взялся за дело. В интернете он находил компании, которые занимаются техникой, предназначенной для нужд армии.
Так, одни фирмы продавали квадрокоптеры, другие — дроны или РЭБ — устройства, обезвреживающие вражеские «птички», третьи — антидроновые ружья. В общем, ассортимент был серьезный. Определившись с «целями», Николай вступал в переписку с предпринимателями. Всем рассказывал одну и ту же легенду. Мужчина представлялся коммерсантам военным, отвечающим за поставки в зону специальной военной операции.
После знакомства в сети назначал встречу. На «деловые переговоры» Николай приходил в военной форме, увешанной различными наградами, вернее, их муляжами. Ордена и медали ушлый мужчина тоже нашел в онлайн-магазинах.
СУЛИЛ БОЛЬШИЕ ЗАКАЗЫ.
Во время личной встречи Николай рассказывал о том, что ему нужны надежные поставщики, обещая в скором будущем купить огромные партии техники. Пустив пыль в глаза, лжевоенный просил каждого из коммерсантов отправить ему по почте ту или иную технику, обещая заплатить за нее чуть позже. Предприниматели верили мужчине, который в действительности расплачиваться с ними не собирался.
Полученную технику Николай перепродавал, оставляя себе все деньги.
— Действуя таким образом, он похитил у трех компаний, расположенных в Ростовской области, оборудование стоимостью свыше трех миллионов рублей. Кроме того, мужчине доверились еще три организации из Краснодарского края и одна — из Московской области, — прокомментировали в пресс-службе донского главка.
Обманутые бизнесмены обратились с заявлениями в отделы полиции. В результате оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его в Краснодарском крае.
На мужчину завели дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас Николай находится в следственном изоляторе.
Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, его могут отправить в тюрьму на срок до десяти лет.