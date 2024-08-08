Купил форму и вжился в образ: Житель Ростовской области под видом военного спекулировал квадрокоптерами

На самом же деле мужчина никогда в жизни не имел отношения к армии. Но зато у Николая уже был опыт, связанный с нарушением закона. В свое время его судили за мошенничество, рассказали в региональном ГУ МВД. Последним «штрихом» в этом «спектакле» стала фиктивная фирма, которую Николай оформил на свое имя.