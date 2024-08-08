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Родственники погибших в ДТП под Гатчиной белорусов выехали в РФ

Трагедия произошла накануне вечером, легковой автомобиль съехал с трассы и влетел в дерево, все находившиеся в нем люди погибли.

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Генконсульство Беларуси в Санкт-Петербурге установило связь с родственниками белорусов, которые в минувшую среду погибли в ДТП под Гатчиной, сообщили в посольстве Беларуси в РФ.

«Генеральным консульством Беларуси в Санкт-Петербурге установлена связь с родственниками троих белорусских граждан, погибших накануне в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области», — сказано в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что родственники погибших уже выехали в Россию.

«Белорусские дипломаты совместно с компетентными органами Ленинградской области оказывают родным погибших всю необходимую помощь», — рассказали в посольстве.

Вылет на встречку

О дорожно-транспортном происшествии возле деревни Выра сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.