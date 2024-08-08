Родственники погибших в ДТП под Гатчиной белорусов выехали в РФ

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Генконсульство Беларуси в Санкт-Петербурге установило связь с родственниками белорусов, которые в минувшую среду погибли в ДТП под Гатчиной, сообщили в посольстве Беларуси в РФ.
«Генеральным консульством Беларуси в Санкт-Петербурге установлена связь с родственниками троих белорусских граждан, погибших накануне в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области», — сказано в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что родственники погибших уже выехали в Россию.
«Белорусские дипломаты совместно с компетентными органами Ленинградской области оказывают родным погибших всю необходимую помощь», — рассказали в посольстве.
Вылет на встречку
О дорожно-транспортном происшествии возле деревни Выра сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.