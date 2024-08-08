Врачи спасли травмированный после нападения глаз боксера Двали

Группа злоумышленников напала на Двали в Феодосии 3 августа. Несколько человек стали наносить боксеру удары, через некоторое время Двали упал. Пострадавший был госпитализирован, он получил серьезную травму глаза. 7 августа сообщалось, что боксеру провели операцию на глаз. Двали прокомментировал свое состояние как нормальное.