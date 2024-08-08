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Врачи спасли травмированный после нападения глаз боксера Двали

Чемпиону России по боксу Дмитрию Двали сохранили травмированный глаз. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил «Известиям» президент спортивного клуба имени В. П. Агеева Тюменев Виктор.

Источник: РИА "Новости"

Президент клуба отметил, что операция на глаз Дмитрия прошла успешно, боксер уже отходит от наркоза.

«Стоял вопрос об удалении глаза. Врачи сделали всё возможное, чтобы оставить это глаз», — сказал Тюменев.

Также он добавил, что возникали вопросы о том, как травма может повлиять на здоровый глаз.

Группа злоумышленников напала на Двали в Феодосии 3 августа. Несколько человек стали наносить боксеру удары, через некоторое время Двали упал. Пострадавший был госпитализирован, он получил серьезную травму глаза. 7 августа сообщалось, что боксеру провели операцию на глаз. Двали прокомментировал свое состояние как нормальное.

Всех девятерых участников инцидента доставили в территориальный орган полиции. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако СК РФ по поручению Бастрыкина переквалифицировал дело о нападении на Двали на покушение на убийство. Всем фигурантам нападения предъявлены обвинения.

Как уточнили в СК, трое из обвиняемых работали охранниками в местном клубе, остальные были разнорабочими. Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать в суде об аресте обвиняемых.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал указ о награждении Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

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