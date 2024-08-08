Врачи спасли травмированный после нападения глаз боксера Двали

Президент клуба отметил, что операция на глаз Дмитрия прошла успешно, боксер уже отходит от наркоза.
«Стоял вопрос об удалении глаза. Врачи сделали всё возможное, чтобы оставить это глаз», — сказал Тюменев.
Также он добавил, что возникали вопросы о том, как травма может повлиять на здоровый глаз.
Группа злоумышленников напала на Двали в Феодосии 3 августа. Несколько человек стали наносить боксеру удары, через некоторое время Двали упал. Пострадавший был госпитализирован, он получил серьезную травму глаза. 7 августа сообщалось, что боксеру провели операцию на глаз. Двали прокомментировал свое состояние как нормальное.
Всех девятерых участников инцидента доставили в территориальный орган полиции. Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако СК РФ по поручению Бастрыкина переквалифицировал дело о нападении на Двали на покушение на убийство. Всем фигурантам нападения предъявлены обвинения.
Как уточнили в СК, трое из обвиняемых работали охранниками в местном клубе, остальные были разнорабочими. Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать в суде об аресте обвиняемых.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал указ о награждении Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».