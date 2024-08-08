Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Два человека пострадали в массовом ДТП м участием пяти машин на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, на проезжей части в районе аэропорта Платов 57-летняя женщина за рулем легковушки Lada Priora не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с попутной «ГАЗелью», которая после этого зацепила Mercedes-Benz Vito и Opel Astra.
Lada Priora при этом отлетела на колесоотбойный брус и врезалась в автомобиль Lifan.
— Травмы в результате аварии получили водитель и пассажир автомобиля Lada Priora. Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители, — сообщили в Госавтоинспекции.
Добавим, ранее в районе аварии некоторое время сохранялась пробка протяженностью до 7 км. По состоянию на 19:30 в целом дорога свободна, но имеется небольшой затор вблизи поселка Новоперсиановка.