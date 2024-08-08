Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

По данным ведомства, на проезжей части в районе аэропорта Платов 57-летняя женщина за рулем легковушки Lada Priora не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с попутной «ГАЗелью», которая после этого зацепила Mercedes-Benz Vito и Opel Astra.