Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» признали вину

Официальное обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову и генерал-майору Владимиру Шестерову следователи предъявили 7 августа в здании ГВСУ в переулке Хользунова в Москве. Интересно, что здание управления в свое время было реконструировано, а курировал эти работы фигурант другого громкого уголовного дела — теперь уже бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Последний, напомним, сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки на сумму свыше 1 млрд руб. Впрочем, два этих дела между собой не связаны.
Тимур Иванов также курировал и начатое в 2014 году рядом с подмосковным городом Кубинка строительство парка «Патриот», восьмым директором которого в октябре 2021 года был назначен полковник в отставке Вячеслав Ахмедов, пришедший туда с должности декана факультета дополнительного профобразования Московского психолого-социального университета.
По данным следствия, махинации совершались с осени 2022 года по июль 2024 года.
В этот период Ахмедов и курировавший от Минобороны работу парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» генерал-майор Шестеров «совместно с неустановленными» лицами совершили хищение более 30 млн руб. бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование объектов парка и КВЦ.
Пока, по данным «Ъ», претензии следствия касаются договоров, заключенных с тремя организациями, в рамках которых, как выяснил СКР, подрядчикам были оплачены не поставленные в парк «Патриот» «материальные ценности», а также «невыполненные работы по техническому обслуживанию» объектов.
При этом, считает следствие, «на бумаге» все указанные работы и товары были поставлены и приняты «в полном объеме». Полученные за них из бюджета деньги члены организованной группы похитили, полагают в ГВСУ.
65-летний полковник Вячеслав Ахмедов был задержан в пятницу, 2 августа, когда в очередной раз пришел дать показания в рамках возбужденного 21 июля 2024 года ГВСУ уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. 235-й гарнизонный военный суд 3 августа его арестовал. При этом, несмотря на сотрудничество полковника со следствием, суд заключил его под стражу на два месяца, согласившись с доводами представителя ГВСУ о том, что, находясь на свободе, Ахмедов может скрыться, а также оказать давление на свидетелей или иным путем помешать расследованию, использовав свои связи во властных структурах. Суд отказал защите в альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста полковника в квартире на Зеленоградской улице в столичном районе Ховрино, которая в свое время была выделена ему по линии Минобороны.
С избранием же меры пресечения Владимиру Шестерову вышла заминка. Когда после задержания, произведенного также 2 августа, генерала доставили на освидетельствование в военный лечебно-диагностический центр, то выяснилось, что он страдает целым букетом хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, в настоящее время не позволяют ему содержаться под стражей. Поэтому после того, как генерал Шестеров провел несколько дней в имени Вишневского и его состояние стабилизировалось, следствие 7 августа направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста с пребыванием в дачном некоммерческом товариществе «Царское село» Рузского района Подмосковья, где он проживал до задержания. Суд просьбу удовлетворил, избрав генералу меру пресечения, о которой просило следствие, до 21 сентября.
После того как обоим фигурантам ГВСУ предъявило обвинение, их допросили уже в новом статусе обвиняемых.
При этом, по данным «Ъ», свою вину и Вячеслав Ахмедов, и Владимир Шестеров, которые с самого начала сотрудничали со следствием, признали.
Адвокат господина Шестерова Роман Балашов оказался недоступен для комментариев. Защитник господина Ахмедова адвокат МКА «Гриднев, Харитонов и партнеры» Игорь Павловский отказался комментировать обстоятельства уголовного дела и позицию своего подзащитного. Однако он отметил, что решение о заключении Вячеслава Ахмедова под стражу защита уже обжаловала во 2-м Западном окружном военном суде «в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам уголовного дела».