Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» признали вину

65-летний полковник Вячеслав Ахмедов был задержан в пятницу, 2 августа, когда в очередной раз пришел дать показания в рамках возбужденного 21 июля 2024 года ГВСУ уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. 235-й гарнизонный военный суд 3 августа его арестовал. При этом, несмотря на сотрудничество полковника со следствием, суд заключил его под стражу на два месяца, согласившись с доводами представителя ГВСУ о том, что, находясь на свободе, Ахмедов может скрыться, а также оказать давление на свидетелей или иным путем помешать расследованию, использовав свои связи во властных структурах. Суд отказал защите в альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста полковника в квартире на Зеленоградской улице в столичном районе Ховрино, которая в свое время была выделена ему по линии Минобороны.