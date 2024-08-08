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Путин обязал новых российских граждан вставать на воинский учет

Президент РФ Владимир Путин ввел обязательную постановку на воинский учет граждан, претендующих на российское гражданство.

Источник: РИА "Новости"

Закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. МВД России будет предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в российское гражданство. Постановка на воинский учет должна происходить до принесения присяги гражданина России.

Важной новеллой является норма о лишении свежеполученного гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом.

Как объясняли законодатели, широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ приезжие уклоняются от исполнения воинской обязанности. Теперь они должны должны быть поставлены на учет в военном комиссариате до произнесения присяги. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, вместе с получением паспорта приезжий должен получать не только права, но и обязанности, выразил уверенность он. «Должны встать на воинский учет, отслужить в Вооруженных Силах», — добавил председатель ГД.

Как заявляла его заместитель Ирина Яровая, решение о вступлении в гражданство нашей страны должно сопровождаться осмысленным глубоким уважением к традициям и законам России. Она напомнила, что обязанность по служению Отечеству и защите интересов России — священный долг гражданина страны.

А лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщал, что Госдума может в скором времени пойти дальше и рассмотреть вопрос об изменении сроков срочной службы в армии для иностранцев, которые получили гражданство РФ. В подписанном законе такой нормы нет. «Но было бы правильно, если бы мигранты, которые хотят получить гражданство, не только бы вставали на воинский учет, но и служили бы два года, — заявил политик. — Они, получая гражданство, получают очень много прав на бесплатное обслуживание медицинское, на образование, на многое другое. А где обязанности? Первая обязанность мужчины — это служить своей Родине. И в этой связи, я думаю, что впереди будет еще и эта поправка про два года».

Как пояснял Володин при рассмотрении данного закона в ГД, вопрос о сроке службы, повышении призывного возраста для приезжих, претендующих на паспорта РФ, не снимается с повестки Госдумы — он будет прорабатываться с правительством. «На наш взгляд, могут быть особые оговорки при принятии в гражданство, это нормальная практика других стран», — заявил спикер.

Почему новые меры важны? Как заявлял «РГ» депутат ГД Владимир Сипягин, факты уклонения мигрантов, получивших паспорта РФ, от воинской службы широко обсуждаются в социальных сетях и ведут к росту социальной напряженности, подрывают уважение к законам нашей страны. Поэтому лишение гражданства, по его оценке, станет достаточно суровой санкцией в отношении новых граждан России и заставит соблюдать законы страны, которая их приняла.

Путин Владимир
закон