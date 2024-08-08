Путин обязал новых российских граждан вставать на воинский учет

А лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщал, что Госдума может в скором времени пойти дальше и рассмотреть вопрос об изменении сроков срочной службы в армии для иностранцев, которые получили гражданство РФ. В подписанном законе такой нормы нет. «Но было бы правильно, если бы мигранты, которые хотят получить гражданство, не только бы вставали на воинский учет, но и служили бы два года, — заявил политик. — Они, получая гражданство, получают очень много прав на бесплатное обслуживание медицинское, на образование, на многое другое. А где обязанности? Первая обязанность мужчины — это служить своей Родине. И в этой связи, я думаю, что впереди будет еще и эта поправка про два года».