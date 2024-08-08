Путин обязал новых российских граждан вставать на воинский учет

Закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. МВД России будет предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в российское гражданство. Постановка на воинский учет должна происходить до принесения присяги гражданина России.
Важной новеллой является норма о лишении свежеполученного гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом.
Как заявляла его заместитель Ирина Яровая, решение о вступлении в гражданство нашей страны должно сопровождаться осмысленным глубоким уважением к традициям и законам России. Она напомнила, что обязанность по служению Отечеству и защите интересов России — священный долг гражданина страны.
А лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщал, что Госдума может в скором времени пойти дальше и рассмотреть вопрос об изменении сроков срочной службы в армии для иностранцев, которые получили гражданство РФ. В подписанном законе такой нормы нет. «Но было бы правильно, если бы мигранты, которые хотят получить гражданство, не только бы вставали на воинский учет, но и служили бы два года, — заявил политик. — Они, получая гражданство, получают очень много прав на бесплатное обслуживание медицинское, на образование, на многое другое. А где обязанности? Первая обязанность мужчины — это служить своей Родине. И в этой связи, я думаю, что впереди будет еще и эта поправка про два года».
Как пояснял Володин при рассмотрении данного закона в ГД, вопрос о сроке службы, повышении призывного возраста для приезжих, претендующих на паспорта РФ, не снимается с повестки Госдумы — он будет прорабатываться с правительством. «На наш взгляд, могут быть особые оговорки при принятии в гражданство, это нормальная практика других стран», — заявил спикер.
Почему новые меры важны? Как заявлял «РГ» депутат ГД Владимир Сипягин, факты уклонения мигрантов, получивших паспорта РФ, от воинской службы широко обсуждаются в социальных сетях и ведут к росту социальной напряженности, подрывают уважение к законам нашей страны. Поэтому лишение гражданства, по его оценке, станет достаточно суровой санкцией в отношении новых граждан России и заставит соблюдать законы страны, которая их приняла.