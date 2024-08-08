Один человек погиб, еще один пострадал в лобовом ДТП на трассе Ростов — Сальск

На трассе Ростов-на-Дону — Сальск в лобовом ДТП с «КамАЗом» погиб 41-летний пассажир Ford Transit, водитель иномарки попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария произошла днем 8 августа. Предварительно, 47-летний водитель «КамАЗа», по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Transit.
Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят всех автовладельцев быть предельно внимательными за рулем.
Напомним, также сегодня на трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП с участием пяти машин пострадали два человека.