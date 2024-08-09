В Пентагоне назвали защитными мерами атаку ВСУ в Курской области

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявлял, что украинская армия намерена захватить Суджанский район. По данным Минздрава РФ, за три дня пострадали 57 взрослых и 9 детей. Из приграничных регионов были эвакуированы около 3 тыс. жителей, эвакуация еще не завершена. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации.