В Пентагоне назвали защитными мерами атаку ВСУ в Курской области

Да, это соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину в защите от атак, идущих со стороны региона, поэтому они принимают меры для защиты.
Трансляцию с брифинга вело агентство Associated Press.
Она посоветовала журналисту задать аналогичный вопрос украинской стороне. «Мы получаем информацию, но на самом деле это их дело, они должны сами говорить о своих операциях. Такова политика», — сказала Сабрина Сингх.
Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявлял, что украинская армия намерена захватить Суджанский район. По данным Минздрава РФ, за три дня пострадали 57 взрослых и 9 детей. Из приграничных регионов были эвакуированы около 3 тыс. жителей, эвакуация еще не завершена. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации.