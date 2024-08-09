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В Пентагоне назвали защитными мерами атаку ВСУ в Курской области

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что нанесение украинскими военными ударов по Курской области с использованием американского оружия соответствует политике властей США. По ее словам, американское правительство воспринимает это как «меры по защите от атак» из этого региона.

Источник: РИА "Новости"

Да, это соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину в защите от атак, идущих со стороны региона, поэтому они принимают меры для защиты.

Сабрина Сингх
заместитель пресс-секретаря Минобороны США

Трансляцию с брифинга вело агентство Associated Press.

Она посоветовала журналисту задать аналогичный вопрос украинской стороне. «Мы получаем информацию, но на самом деле это их дело, они должны сами говорить о своих операциях. Такова политика», — сказала Сабрина Сингх.

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявлял, что украинская армия намерена захватить Суджанский район. По данным Минздрава РФ, за три дня пострадали 57 взрослых и 9 детей. Из приграничных регионов были эвакуированы около 3 тыс. жителей, эвакуация еще не завершена. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации.