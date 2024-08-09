Российский дрон набросил сеть на украинскую «Бабу-ягу» прямо в воздухе

Минобороны России показало кадры обезвреживания тяжелого украинского коптера «Баба-яга» в приграничном районе Курской области.
Как следует из видео, оператор российского дрона сбросил сеть на украинский беспилотник прямо в воздухе.
«Бабой-ягой» называют сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616. Прозвище ему дали за характерный громкий звук при полете.
Противник в последнее время стал использовать новую версию «Бабы-яги»: украинские военные присоединили к дрону аккумуляторы, из-за чего он стал почти бесшумным.
Кроме того, ВСУ научились оснащать «Бабу-ягу» управляемыми боеприпасами.
Ранее сообщалось, что операторы российских дронов начали применять в зоне СВО сетки для отлова украинских БПЛА. Дроны-перехватчики стреляют сетью из так называемых сеткометов. Их цель — не уничтожить вражеский дрон, а поймать его. Для этого аппарат поднимается выше потенциальной цели и выстреливает специальной сеткой из грузового отсека.