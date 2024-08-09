Российский дрон набросил сеть на украинскую «Бабу-ягу» прямо в воздухе

Ранее сообщалось, что операторы российских дронов начали применять в зоне СВО сетки для отлова украинских БПЛА. Дроны-перехватчики стреляют сетью из так называемых сеткометов. Их цель — не уничтожить вражеский дрон, а поймать его. Для этого аппарат поднимается выше потенциальной цели и выстреливает специальной сеткой из грузового отсека.