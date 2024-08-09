Что произошло в Иркутске в ночь на 9 августа 2024: последние новости

На двоих мужчин в Братске напал ротвейлер, а хозяин собаки стоял рядом и смотрел. Очевидцы сообщили полицейским, что между владельцем собаки и покусанным мужчиной произошел конфликт.
Самолет рейсом «Иркутск-Москва» не смог вылететь в назначенное время. О причинах задержки рейса авиакомпания не сообщила. Пассажирам пришлось ждать вылета почти 16 часов.
Дорогу на «Шаманку» привели в надлежащее состояние. В Братском районе дорожники раньше сроков закончили ремонт проезжей части.
В правительстве Иркутской области решили увеличить количество паромных рейсов из порта Байкал в Листвянку. Это связано с увеличением туристического потока в летний период.