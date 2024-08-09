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Что произошло в Иркутске в ночь на 9 августа 2024: последние новости

Мужчине потребовалась госпитализация после нападения собаки в Братске.

Источник: Комсомольская правда

На двоих мужчин в Братске напал ротвейлер, а хозяин собаки стоял рядом и смотрел. Очевидцы сообщили полицейским, что между владельцем собаки и покусанным мужчиной произошел конфликт.

Самолет рейсом «Иркутск-Москва» не смог вылететь в назначенное время. О причинах задержки рейса авиакомпания не сообщила. Пассажирам пришлось ждать вылета почти 16 часов.

Дорогу на «Шаманку» привели в надлежащее состояние. В Братском районе дорожники раньше сроков закончили ремонт проезжей части.

В правительстве Иркутской области решили увеличить количество паромных рейсов из порта Байкал в Листвянку. Это связано с увеличением туристического потока в летний период.