Казалась безобидной: В Ростове осудили соцработницу, которая подкинула незнакомцу в почтовый ящик бомбу

В Ростове, в Южном окружном военном суде, огласили приговор гражданке Украины, вступившей в террористическое сообщество и планировавшей теракт. Женщина собиралась привести в действие бомбу в Энергодаре Запорожской области.
СОХРАНЯЛА ОСТОРОЖНОСТЬ КАК МОГЛА.
При этом, говорят знакомые осужденной, Марина (имя изменено — прим. ред.) производила на окружающих самое приятное впечатление, казалась безобидной. Вырастила дочь, много лет трудилась социальным работником, помогая одиноким старикам в их бытовых делах. Но, как выяснилось, с виду вполне порядочная горожанка оказалась способной страшное преступление.
— Судом было установлено, что в 2023 году женщина вступила в террористическое сообщество и выразила полную готовность участвовать в подготовке и в совершении терактов в Запорожской области, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Вскоре после этого еще один участник заговора принес Марине взрывное устройство. При этом оба старались действовать аккуратно и не встречаться лично. Поэтому знакомый не стучался в дверь, а оставил взрывчатку под дверью квартиры, в которой жила женщина.
По планам сообщников, от взрывного устройства должен был погибнуть сотрудник одного из объектов социальной инфраструктуры. Причем лично Марине он не сделал ничего плохого, более того, участница сообщества была даже незнакома с человеком, которого планировала убить.
ПЛАН СОРВАЛИ БДИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ.
В назначенный день Марина спрятала взрывное устройство в почтовый ящик незнакомца. Но воплотить преступный план не удалось. Его сорвали бдительные пенсионерки, жившие в одном доме с мужчиной, которого хотели «убрать».
Старушки заметили, что его почтовый ящик взломан. Заглянув в щель для конвертов, убедились, что внутри лежит явно не газета, а какой-то странный конверт. К счастью, жильцы дома проявили неравнодушие, и вызвали сотрудников экстренных служб, которые и обезвредили бомбу.
Как бы Марина ни пряталась, оперативникам удалось выйти на ее след и озадержать. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Участие в террористическом сообществе», «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой».
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.