2 августа силы ПВО сбили над Севастополем несколько беспилотников и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города. Никто не пострадал. Вечером того же дня Севастополе была уничтожена упавшая боевая часть ATACMS и суббоеприпасы. Вчера, 8 августа, над Крымом был сбит беспилотник.
Губернатор Севастополя заявил о сбитой ракете «Нептун» над Черным морем
Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Над акваторией Черного моря «на значительном отдалении от берега» была сбита противокорабельная ракета «Нептун», уточнил он в Telegram. В городе с более получаса действовала опасность применения БПЛА.