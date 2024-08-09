Губернатор Севастополя заявил о сбитой ракете «Нептун» над Черным морем

2 августа силы ПВО сбили над Севастополем несколько беспилотников и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города. Никто не пострадал. Вечером того же дня Севастополе была уничтожена упавшая боевая часть ATACMS и суббоеприпасы. Вчера, 8 августа, над Крымом был сбит беспилотник.