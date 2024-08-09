В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

В 1.46 мск в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности.
«Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале.
В 1.46 мск в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности.
«Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка», — говорится в сообщении.