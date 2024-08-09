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В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В 1.46 мск в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности.

«Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка», — говорится в сообщении.