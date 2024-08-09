Колумбус
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданно вылетел на дорогу: ребенка сбили на Шеронова в Хабаровске

11-летний ребенок попал под колеса машины в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Около шести часов вечера 8 августа в Хабаровске произошла авария. водитель наехал на ребенка-пешехода. Тот получил травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным ГАИ, ДТП зарегистрировано в 17:57 на улице Шеронова. В районе дома № 92 иномарка налетела на ребенка.

«Водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla по прилегающей территории улицы Шеронова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В результате пешеход 11 лет получил травмы. Ребенка увезли в больницу. О характере и степени тяжести его травм ничего не сообщается.

Инспекторы напоминают пешеходам, что перед выходом на проезжую часть нужно посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности. А за нарушение правил дорожного движения детьми ответить придется их родителям.