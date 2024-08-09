Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

ЛИПЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществлена на Липецк. Работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают [силы] ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — проинформировал он.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в Липецке и Липецком округе объявлена опасность атаки БПЛА.