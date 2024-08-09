«Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают [силы] ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — проинформировал он.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в Липецке и Липецком округе объявлена опасность атаки БПЛА.
ЛИПЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществлена на Липецк. Работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале глава Липецкой области Игорь Артамонов.
«Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают [силы] ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — проинформировал он.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в Липецке и Липецком округе объявлена опасность атаки БПЛА.