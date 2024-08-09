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Бастрыкин потребовал забрать у полиции дело «мажора Эдика» из Тогучино

Мигрант сбил двух подростков на мопеде и устроил стрельбу в кафе.

Источник: Управление Судебного департамента по Новосибирской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств аварии в Тогучино. Напомним, 21 июля мигрант сбил на «Лексусе» двух подростков, которые ехали на мопеде. Оба сильно пострадали.

Тем не менее виновного отпустили на свободу — это встревожило жителей Тогучино и родителей пострадавших детей. Они небезосновательно считали, что «мажор Эдик» может скрыться от следствия: его видели в магазине покупающим чемоданы.

Но через несколько дней после аварии мужчина устроил драку со стрельбой в одном из кафе. И его арестовали..

«Ранее уголовное дело по факту ДТП находилось в производстве следователей СУ СК России по Новосибирской области, но было изъято прокурором и передано для дальнейшего расследования в МВД. Ввиду несогласия данное решение обжаловано следствием в вышестоящем порядке», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил доложить о причинах отказа судом в удовлетворении ходатайства о заключении «мажора» под стражу, результатах обжалования решения прокурора и по доводам публикации.

СК