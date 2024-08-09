В Хабаровском крае три рыбака осуждены за вылов 60 кетин

В Николаевске-на-Амуре за незаконную добычу биоресурсов осуждены три местных жителя. Они незаконно выловили 60 экземпляров кеты, ущерб превысил 1,2 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сентябре прошлого года они рыбачили на катере в миграционных путях нереста лососевых, используя плавную сеть. Во время проверки незаконная добыча была обнаружена в катере.
— Николаевский-на-Амуре городской суд признал обвиняемых виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил каждому виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Причиненный преступлением ущерб взыскан со всех подсудимых солидарно. В ходе предварительного расследования на денежные средства соучастников был наложен арест, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.