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В Липецкой области из-за атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры

На Липецк осуществлена массированная атака беспилотников, работают силы ПВО, сообщил в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, из-за атаки произошла детонация взрывоопасных объектов. Он заверил, что они находятся вдали от гражданских строений.

Источник: РИА "Новости"

В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это привело к нарушениям электроснабжения. Сколько человек затронуло отключение электричества, Артамонов не сказал, но уточнил, что специалисты приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших нет.

В регионе уже более двух часов действует режим воздушной опасности. 27 июля над Липецкой областью был уничтожен один беспилотник самолетного типа. БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, в здании было повреждено остекление. Никто не пострадал.