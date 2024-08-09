В Липецкой области из-за атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры

В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это привело к нарушениям электроснабжения. Сколько человек затронуло отключение электричества, Артамонов не сказал, но уточнил, что специалисты приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших нет.
В регионе уже более двух часов действует режим воздушной опасности. 27 июля над Липецкой областью был уничтожен один беспилотник самолетного типа. БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, в здании было повреждено остекление. Никто не пострадал.