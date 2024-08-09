Двое пенсионеров погибли в аварии на трассе Челябинск-Новосибирск

— Около 942 километра 63-летний водитель «Хендай» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Форд». После удара по касательной «Хендай», выехав на полосу разгона, столкнулся с грузовиком «Ситрак». В результате ДТП водитель «Хендая», а также его 61-летняя пассажирка скончались на месте, — сообщили в ГУ МВД по Омской области.