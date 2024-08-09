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Двое пенсионеров погибли в аварии на трассе Челябинск-Новосибирск

Их автомобиль столкнулся с фурами.

Источник: ГУ МВД

Двое пассажиров иномарки «Хендай Крета» погибли в аварии на трассе Челябинск-Новосибирск. Они столкнулись с несколькими автомобилями, в том числе с фурой.

— Около 942 километра 63-летний водитель «Хендай» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Форд». После удара по касательной «Хендай», выехав на полосу разгона, столкнулся с грузовиком «Ситрак». В результате ДТП водитель «Хендая», а также его 61-летняя пассажирка скончались на месте, — сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.