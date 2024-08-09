«Истребление»: на квадроберов напали в новосибирском Академгородке

Зачинщиками конфликта были подростки 10−14 лет, как они себя называют, — защитниками России от квадробики. Молодые люди появились в масках и напали на представителей субкультуры с перцовыми баллончиками. Журналистам издания АиФ-Новосибирск удалось поговорить с «вожаком стаи и организатором той самой сходки».