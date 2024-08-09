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«Истребление»: на квадроберов напали в новосибирском Академгородке

Очередная сходка представителей новой субкультуры закончилась вызовом скорой помощи и полиции.

Источник: Аргументы и факты

Группа неустановленных личностей напала на квадроберов в Академгородке.

Зачинщиками конфликта были подростки 10−14 лет, как они себя называют, — защитниками России от квадробики. Молодые люди появились в масках и напали на представителей субкультуры с перцовыми баллончиками. Журналистам издания АиФ-Новосибирск удалось поговорить с «вожаком стаи и организатором той самой сходки».

Сама девочка, которая назначила место встречи немного опоздала, и пришла, когда на месте уже находились сотрудники правоохранительных органов и медицинской помощи.

«Мы с другими девочками поехали в полицию писать заявление о нападении, и конкретно я написала заявление о шантаже, так как ранее меня месяц шантажировали сливом данных», — рассказала очевидица.

«Вожак» также сообщает, что у пострадавших есть подозрения насчет нападавших — они являются участниками группировки «Истребление». В ее состав входят подростки не старше 16-ти лет, которые «очищают Новосибирск» от квадроберов.

Как сообщается в закрытом чате противников субкультуры, нападения уже были совершены в Заельцовском, Центральном, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах" Новосибирска.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших. Стоит отметить, что на месте происшествия были установлены камеры.

Ранее МК в Новосибирске писал, что новосибирские квадроберы пострадали от нападения неизвестных в масках.