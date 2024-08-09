В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт», — написал Артамонов в Telegram. Сколько времени займет устранение последствий атаки, он не уточнил.
Сегодня, 9 августа, ночью на Липецк была осуществлена массированная атака беспилотников. Губернатор сообщал, что в результате произошла детонация взрывоопасных объектов. Он уверял, что они расположены вдали от гражданских строений, но подробностей об их местонахождении не привел. Из-за падения БПЛА также поврежден объект энергетической инфраструктуры, зафиксировано нарушение электроснабжения.