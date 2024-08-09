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В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

На территории Липецкого округа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Объявлена эвакуация четырех населенных пунктов. В округе и в Липецке приостановлено движение пассажирского транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт», — написал Артамонов в Telegram. Сколько времени займет устранение последствий атаки, он не уточнил.

Сегодня, 9 августа, ночью на Липецк была осуществлена массированная атака беспилотников. Губернатор сообщал, что в результате произошла детонация взрывоопасных объектов. Он уверял, что они расположены вдали от гражданских строений, но подробностей об их местонахождении не привел. Из-за падения БПЛА также поврежден объект энергетической инфраструктуры, зафиксировано нарушение электроснабжения.

МЧС