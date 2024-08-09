Новосибирский регоператор ТКО под следствием: дело против руководства МУП «САХ»

Следствие по делу о предполагаемой растрате в МУП «Спецавтохозяйство» — региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области, продолжает расширяться, сообщает издание «ТАСС».
В отношении еще одного сотрудника МУП «САХ» возбуждено уголовное дело. Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина подозревается в пособничестве в растрате. Ранее подобные обвинения были предъявлены директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову и его сожительнице Наталье Турок..
В качестве меры пресечения в отношении директора МУП «Спецавтохозяйство» было арестовано имущество. Прокуратура также подала гражданский иск о взыскании с руководства «САХ» в пользу муниципального образования Новосибирска 18,5 миллионов рублей, предположительно присвоенных путем заключения фиктивных договоров.
По данным правоохранительных органов, в новом деле фигурирует заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство»..
Напомним, что МУП «Спецавтохозяйство» было назначено постоянным региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области на семь лет в январе этого года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Бастрыкин потребовал забрать у полиции дело «мажора Эдика» из Тогучино.