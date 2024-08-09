Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Белгородской областью

«Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.
Гладков уточнил, что в городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.