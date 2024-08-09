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Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Белгородской областью

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 29 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.