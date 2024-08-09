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Минобороны заявило о ликвидации тяжелого ударного беспилотника ВСУ под Донецком

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотного летательного аппарата группировки войск «Юг» уничтожил тяжелый ударный беспилотник типа «Баба-яга», который пытался атаковать российские позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боевого дежурства расчетами беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск “Юг” был сбит очередной тяжелый беспилотник украинских националистов типа “Баба-яга”, зависший над одной из позиций российских войск для нанесения удара. Дрон был уничтожен на Донецком направлении специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.

Оператор разведывательного штурмового отряда бригады протаранил ударный коптер в ходе воздушной дуэли, обойдя вражеский беспилотник сверху и заблокировав винты.