В Красноярском крае ребенка госпитализировали после удара копытом в голову

Согласно информации полицейских, которые начали проверку в связи с травмированием ребенка, накануне около 20:30 по местному времени в селе Чечеул пастух гнал лошадей по дороге, и заинтересовавшиеся животными дети приблизились к ним.
Одна из девочек подошла сзади к жеребенку, и тот лягнул ее. Ребенок потерял сознание. «Родители вызвали скорую помощь, но, не дожидаясь ее, сами повезли дочь в городскую больницу», — рассказали в краевом главке МВД.
Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным полиции Канского района, семья считается благополучной и на учете не числится.