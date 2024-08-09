В Красноярском крае ребенка госпитализировали после удара копытом в голову

Одна из девочек подошла сзади к жеребенку, и тот лягнул ее. Ребенок потерял сознание. «Родители вызвали скорую помощь, но, не дожидаясь ее, сами повезли дочь в городскую больницу», — рассказали в краевом главке МВД.