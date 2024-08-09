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В Красноярском крае ребенка госпитализировали после удара копытом в голову

Трехлетняя девочка потеряла сознание от удара в голову, нанесенного жеребенком, — несчастный случай произошел в Канском районе Красноярского края; родители доставили малышку в больницу.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации полицейских, которые начали проверку в связи с травмированием ребенка, накануне около 20:30 по местному времени в селе Чечеул пастух гнал лошадей по дороге, и заинтересовавшиеся животными дети приблизились к ним.

Одна из девочек подошла сзади к жеребенку, и тот лягнул ее. Ребенок потерял сознание. «Родители вызвали скорую помощь, но, не дожидаясь ее, сами повезли дочь в городскую больницу», — рассказали в краевом главке МВД.

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным полиции Канского района, семья считается благополучной и на учете не числится.

несчастный случай