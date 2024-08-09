Под Новосибирском ночью под колесами «Шкоды» погиб пешеход

Поздним вечером 8 августа в Новосибирском районе на Краснояровском шоссе случилось ДТП, в котором погиб пешеход.
— 61-летний водитель «Шкода Октавия» двигаясь со стороны поселка Красный Яр в сторону Новосибирска наехал на 50-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в неустановленном месте. Мужчина в бессознательном состоянии был экстренно госпитализирован в больницу, где спустя несколько часов скончался, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Установлено, что у пешехода на верхней одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
Напомним, ранее стало известно, что в аварии на трассе «Челябинск-Новосибирск» погибли двое пенсионеров.